Gas Sales: Simon si sta allenando, ma è da valutare. Kovacevic influenzato

La Gas Sales Bluenergy scenderà in campo sabato 11 gennaio al PalabancaSport contro Padova per la quinta giornata di ritorno di Superlega. Reduci dalla preziosa vittoria a Taranto, i ragazzi di Andrea Anastasi puntano a consolidare la loro posizione in classifica contro una formazione insidiosa nonostante le difficoltà in graduatoria.

In casa biancorossa l’attenzione è rivolta soprattutto a Robertlandy Simon, assente a Taranto per un fastidio alla schiena ma tornato ad allenarsi regolarmente.

Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e Anastasi potrebbe decidere di preservarlo in vista del calendario intenso che attende Piacenza.

Chi invece sabato non ci sarà quasi sicuramente è Uros Kovacevic, messo ko negli ultimi giorni da un attacco influenzale. Al suo posto giocherà dal primo minuto Efe Mandiraci in coppia con Maar.