Natale in Lussemburgo per Piacebaskin: i biancorossi conquistano l’Europa

Piace Baskin, squadra piacentina di basket integrato che unisce atleti normodotati e disabili, ha vissuto un Natale speciale: la Piacebaskin Lupa è stata invitata a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo, per partecipare a un torneo europeo dopo essere stata selezionata tra diverse squadre italiane. Il torneo, svoltosi dal 20 al 21 dicembre, prevedeva partite da quattro quarti di 13 minuti ciascuno senza interruzioni di cronometro, rendendo il gioco più dinamico.

Il resoconto del torneo nell’articolo di Marco Garofano

Pronti via, dopo una sveglia decisamente frizzante nel gelo lussemburghese, i biancorossi hanno scaldato i motori nel palazzetto di Esch con i belgi di Mosa Angleur; l’incontro si è rivelato subito ostico con i fiamminghi a dimostrare ottime capacità di gioco e tanta intensità, soprattutto con i ruoli 5, che hanno messo in seria difficoltà gli emiliani.

La squadra nordica ha saputo rimanere in testa per quasi tutta la sfida, ma nei 2 minuti finali è arrivata la beffa: coach Righi e Labò, sul punteggio di 66 a 65 in favore degli avversari, hanno suonato la carica con due canestri che avrebbero “tagliato le gambe” a chiunque. A mettere il punto esclamativo sulla partita ci ha pensato il pivot Giulia Tudisco grazie al suo canestro quasi allo scadere: 71 punti complessivi per la Lupa che conquista così la prima sfida della giornata, non con poco fatica. Il boato della panchina emiliano sull’ultima fiammata è stato a dir poco liberatorio. Piacenza risponde presente e mette in allerta tutti i partecipanti!

A seguire, la sfida con i francesi Novosport Paris e i padroni di casa Esch baskin per concludere la mattinata. Contro i parigini il match si è concluso in pareggio (gli arbitri hanno deciso di non andare oltre con l’over time) mentre i Lussemburghesi sono stati domati senza troppa fatica dalla Lupa, che si è portata così a 2 vittorie e 1 pareggio nella lunga mattinata.

Per staccare dall’agonismo delle partite, tutte le squadre hanno banchettato insieme nella sala del palazzetto, unendo ancora di più atleti e accompagnatori in un momento conviviale. A seguire nel pomeriggio si sono svolte le sfide con le squadre francesi Molsheim e Barbarians Nantes, dove hanno visto vittoriosi gli emiliani in entrambe le partite, senza particolari problemi.

Piacebaskin Lupa, raccogliendo così 4 vittorie e 1 solo pareggio, si è aggiudicata il torneo, dimostrando il proprio valore anche fuori dai confini nazionali. La trasferta è stata un successo sotto tutti i punti di vista, da quello sportivo a quello umano; l’unione del gruppo si è rafforzata ancora di più in questi 3 giorni grazie al sacrificio e all’impegno comune.

La domenica è stata utilizzata per confrontare i coach delle squadre in un meeting mattutino: schemi, tattiche e organizzazione degli atleti sono stati illustrati dagli allenatori della Lupa, sicuramente tra i più esperti dei presenti, grazie ai numerosi anni disputati nel campionato lombardo, dove il livello è decisamente il più alto d’Italia.

Questa trasferta europea, la prima per i piacentini, è stata vissuta da tutti come una vera sfida: riuscire a portare un gruppo di 20 persone fuori dai confini italiani è stata un lavoro di gruppo eccezionale, ricco di aspettative all’andata e tanti buoni ricordi e sensazioni al ritorno.

Appuntamento al nuovo anno, con sicuramente più fiducia e voglia di continuare questo fantastico progetto di vita da parte dei piacentini: a gennaio la ripresa del campionato è sempre più vicina.