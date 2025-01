Scherma, week-end denso di impegni per il Circolo Pettorelli di Piacenza

Comincia ufficialmente il 2025 per il Circolo Pettorelli di Piacenza. Questo sarà un week-end intenso, che si articolerà su tre fronti.

Le giovani lame rosse saranno protagoniste a Udine, nella seconda prova interregionale Gpg (Gran Premio Giovanissimi), la categoria under 14. A guidare le giovani promesse l’istruttore spagnolo Albert Tena.

Gli appuntamenti internazionali

Non solo nazionale però, infatti la compagine piacentina sarà impegnata anche all’estero: gli spadisti Andrea Bossalini e Valentino Monaco parteciperanno alla prova del Circuito europeo Cadetti (Under 17) a Bratislava, in Slovacchia. I due figli d’arte gareggeranno sia a livello individuale, che nella gara a squadre, nei team Italia 3 e Italia 5. Insieme a loro, i maestri Francesco Monaco e Giuseppe Monticelli.

Un grande appuntamento si terrà anche a Berlino, in Germania: Vera Perini, spadista torinese del 2004 al suo secondo anno nel circolo Pettorelli, si misurerà nella prova del Circuito Europeo Under 23.

Grandi attese per il Circolo Pettorelli presieduto da Alessandro Bossalini: dal 27 al 30 marzo ci saranno anche i Campionati Italiani a squadre delle tre armi, dalla categoria A2 in su, a Piacenza Expo.