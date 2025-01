Baseball, Samuel Aldegheri apre il 2025 del Panathlon Piacenza Primogenita

Per chi ama il baseball è come trovarsi di fronte a un mito visto che stiamo parlando del primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare in una partita del massimo campionato statunitense.

Samuel Aldegheri ha aperto con il botto il 2025 del Panathlon Piacenza Primogenita, ospite d’onore della serata organizzata al Park Hotel in collaborazione con il Piacenza Baseball.

Sul maxi-schermo montato per l’occasione scorrono le immagini che hanno già fatto la storia, a soli 23 anni Aldegheri è approdato ai Los Angeles Angels dopo una lunga gavetta iniziata a Parma e proseguita oltreoceano e lo scorso 30 agosto ha esordito nella Major League di baseball.

Il sogno nel cassetto? Ovviamente uno solo: “Pensando a breve termine voglio tornare subito nel gruppo della prima squadra e magari giocare anche di più nel prossimo campionato, anche più di mezza stagione. A lungo termine, mi piacerebbe vincere un anello e a quel punto potrei anche tornare in Italia, ma per il momento preferisco concentrarmi sul presente”.

Prima però non può mancare qualche consiglio ai giovani che sono affascinati da questa disciplina: “Il baseball è uno sport particolare, può sembrare noioso però noi dell’ambiente diciamo che è il più bello del mondo. Personalmente mi ha insegnato tanta disciplina, a coloro che già giocano dico di non fermarsi: avrete sempre tanta gente contro e che vi criticherà, ma se avete un sogno inseguitelo e provateci fino alla fine”.