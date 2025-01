Basket Serie A2, parte il girone di ritorno: Assigeco in casa di Avellino per svoltare

La sconfitta sul campo della Tezenis Verona ha concluso un girone d’andata difficile per l’Assigeco Basket Piacenza, attualmente fanalino di coda in Serie A2 con soli sei punti. Per centrare l’obiettivo salvezza, sarà necessario un girone di ritorno decisamente più incisivo. I biancorossoblu sono determinati a partire con il piede giusto in questa seconda e cruciale metà di stagione. Il prossimo ostacolo è rappresentato da Avellino Basket, che l’Assigeco affronterà stasera (sabato 11 gennaio) con fischio d’inizio alle 20.30. La sfida si preannuncia decisiva per entrambe le squadre: Piacenza cerca disperatamente punti per risalire in classifica, mentre Avellino punta a consolidare il proprio percorso positivo.