I Lyons aprono il 2025 con la Coppa Italia: il Petrarca arriva al Beltrametti

Il 2025 parte all’insegna della Coppa Italia per la Sitav Rugby Lyons, che oggi alle 14.00 affronta il Petrarca Padova nell’ultima gara del girone. Una competizione in cui i bianconeri hanno ben figurato, occupando, prima dell’ultima giornata, il terzo posto in classifica alle spalle delle due qualificate alle semifinali, Valorugby Emilia e lo stesso Petrarca Padova.

Gli uomini di Urdaneta e Paoletti puntano a confermare le ottime sensazioni destate in dicembre, con tre risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa che hanno regalato un Natale disteso ai bianconeri. La squadra è sembrata in netta crescita, con la vittoria da 5 punti con Vicenza nell’ultimo turno del 2024 che ha allontanato la zona retrocessione in campionato. Per continuare sulla stessa falsariga i Leoni dovranno vedersela con il Petrarca Padova, imbattuto in Coppa (due vittorie e un pareggio) e vittorioso nella gara di campionato disputata al “Geremia” di Padova nella prima giornata di Serie A Elite.