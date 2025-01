La Bakery dilaga e poi si addormenta ma nel finale conquista due punti d’oro

La Bakery espugna il campo di Castellanza in volata, supera per 77-75 la Robur Saronno e conquista un’importantissima vittoria in chiave salvezza diretta nel campionato di Serie B. Ma questa partita la Bakery ha dovuto vincerla due volte. Dopo aver chiuso avanti di 6 i primi 20’ di gioco, un vantaggio fin troppo esiguo per quel che si è visto in campo, la Bakery ha dilagato all’inizio del terzo quarto ma poi ha avuto il demerito di addormentarsi e di permettere a Saronno di riaprire la gara portandosi a -1 a meno di 1’ dalla fine. I ragazzi di Salvemini sono stati però bravi, nel finale convulso, a segnare sempre dalla lunetta e a portare a casa due importantissimi punti.

ROBUR SARONNO – BAKERY PIACENZA 75-77 (14-18, 33-39, 47-58)

ROBUR SARONNO: Beretta 18, Negri 13, Pellegrini 3, De 14, Quinti 13, Maspero 6, Tolotti, Nasini 4, Canton, Giulietti 4, Tresso, Mariani. Coach: Stefano Gambaro

BAKERY PIACENZA: Zoccoletti 11, Blair 11, Chiti 7, Taddeo 13, Lanzi 12, Klanskis 13, Longo 6, Perin, Ndione, Naoni 4. Coach: Giorgio Salvemini.