La Kings League approda a Piacenza grazie alla squadra di Fedez e Luciano Moggi

La Kings League Italia passerà anche per Piacenza. Il fenomeno sportivo/social del momento, ovvero il torneo di calcio a 7 più famoso al Mondo grazie a testimonial di lusso come Zlatan Ibrahimovic (presidente della Lega italiana) e Claudio Marchisio (head of competition), incrocerà il proprio percorso con la nostra città.

Merito della squadra dei Boomers, guidata dal rapper Fedez nelle vesti di presidente e dall’ex dirigente sportivo Luciano Moggi come suo vice, che si allenerà almeno una volta al mese nel centro sportivo della Polisportiva Lyons Quarto. Il primo appuntamento è già fissato ed è dietro l’angolo: seduta speciale in programma domenica 19 gennaio dalle ore 11.

Anche Cacia nella squadra di Fedez

Come mai proprio qui? Per il “filo rosso” che collega i Boomers a Piacenza, dall’allenatore Dario Marcolin al preparatore dei portieri Valerio Fiori, fino ad arrivare ad un altro ex biancorosso d’eccezione: l’attaccante Daniele Cacia, che insieme all’ex Roma David Pizarro e al portiere Justyn D’Ippolito, sarà utilizzato come “Wild Card” per regalare uomini d’esperienza al gruppo.

“Vogliamo coinvolgere il pubblico piacentino”

Sorpresa ispirata anche dal team manager Christian Tirapelle, milanese di nascita e piacentino d’adozione, cugino di Fedez e da tempo amico di Stefano Tosi e Francesco Vanini della Polisportiva Lyons Quarto, sede dell’Academy di un altro ex Piace come Daniele Moretti: “Vogliamo coinvolgere anche il pubblico piacentino nella nostra avventura, con l’obiettivo di far conoscere staff e giocatori”, ha detto Tirapelle.

Nel torneo in programma tra febbraio e maggio, i Boomers se la vedranno con altre 11 squadre capitanate da famosi streamer o youtuber italiani come Blur, Zw Jackson, Er Faina e Marzaa, e proprio in quel periodo non sono da escludere amichevoli ufficiali a Quarto con una di queste realtà.

