Mussini trascina Avellino, per l’Assigeco arriva il quinto ko consecutivo

Non riesce a fare il colpaccio l’UCC Assigeco Piacenza nell’insidiosa trasferta contro l’Avellino Basket. Sul parquet del Pala Del Mauro i ragazzi di coach Manzo, privi di Marks e Querci, lottano per tre quarti abbondanti ad armi pari contro la formazione irpina, ma esauriscono la benzina sul più bello e non riescono a iniziare il girone di ritorno con il piede giusto. Non sono sufficienti i 19 punti con 4 rimbalzi e 7 assist di Bartoli, i 16 punti di un instancabile Filoni, i 14 punti di Bonacini e gli 11 punti di Serpilli. Sarà fondamentale metabolizzare al più presto questa sconfitta, perché mercoledì sera si torna subito in campo con il turno infrasettimanale casalingo contro la Sella Cento, uno scontro delicatissimo in ottica salvezza.

PRIMO QUARTO

L’appoggio di D’Almeida apre la contesa, risponde presente Avellino due volte con Earlington e con la tripla di Jurkatamm, provando subito a spingere il piede sull’acceleratore cavalcando il talento di Mussini e Bortolin, a bersaglio nel pitturato per il 12-4 in favore dei padroni di casa. Bartoli non sbaglia in lunetta, Earlington continua a trovare soluzioni dal palleggio e Jurkatamm brucia di nuovo la retina dai sei e settantacinque, confermando il vantaggio irpino in doppia cifra nonostante la bomba di Bartoli (20-10 al 7’). Sul finale di frazione arriva la reazione biancorossoblu che, grazie alle penetrazioni di Bonacini e Bartoli e alla tripla quasi a fil di sirena di Serpilli, si riportano sotto sul 24-20.

SECONDO QUARTO

Botta e risposta tra Earlington e Bonacini, Chinellato segna entrambi i tiri liberi ma l’Assigeco dimostra di essere viva, con la schiacciata in contropiede di Grimes e l’appoggio del 32-30 di Filoni che costringono coach Crotti a chiamare time-out. Avellino prova a tornare avanti con Chinellato, Serpilli segna una tripla importantissima alla quale replica all’istante Jurkatamm, ma Bonacini ruba palla a metà campo a Sabatino e aggiunge altri due punti al suo bottino personale. Mussini subisce fallo da oltre l’arco da Bartoli e non trema in lunetta, il playmaker biancorossoblu però si fa subito perdonare con una penetrazione vincente e con un cioccolatino per l’affondata di Grimes, che manda le due squadre nello spogliatoio sul 40-39.

TERZO QUARTO

Si segna solo dal bersaglio grosso nei primi quattro minuti di terza frazione: Avellino lo fa con Earlington e due volte con Lewis, i ragazzi di coach Manzo invece con Filoni e Bartoli. Earlington prova a prendersi sulle spalle l’attacco irpino sfruttando la sua fisicità nel cuore dell’area, Bonacini e Filoni non demordono e trovano due canestri di pura energia prima della fiammata di Lewis, che in un attimo porta gli irpini sul 59-51. Con Bartoli e i liberi di Filoni e Serpilli i biancorossoblu riducono il gap, ma sono ancora costretti a inseguire: dopo il terzo quarto il tabellone dice 59-56.

QUARTO QUARTO

Layup di Mussini, bomba di Bartoli prima di due canestri consecutivi di Chinellato intervallati dal fadeaway di Serpilli. Nikolic non sbaglia dalla media distanza per il 67-62, mandando su tutte le furie coach Manzo. Avellino piano piano continua però a scavare un vantaggio che diventa sempre più largo sfruttando uno scintillante Earlington e un Mussini per buona parte della partita silente ma decisivo nei momenti più importanti della serata (74-66 al 37’), sebbene Bonacini ci provi fino all’ultimo con due incursioni vincenti in area. L’Assigeco però negli ultimi minuti di gioco esaurisce la benzina, Jurkatamm da tre sigilla il successo irpino con la partita che nel minuto finale scorre via e termina 83-72.

Avellino Basket – UCC Assigeco Piacenza 83-72

(24-20, 16-19, 19-17, 24-16)

Avellino Basket: Marcellus Earlington 24 (9/13, 1/2), Federico Mussini 15 (3/6, 2/5), Jaren Lewis 12 (1/7, 2/3), Mikk Jurkatamm 12 (0/3, 4/8), Riccardo Chinellato 8 (3/5, 0/1), Matias Bortolin 6 (3/7, 0/0), Aleksa Nikolic 4 (2/4, 0/0), Armando Verazzo 2 (1/1, 0/1), Antonino Sabatino 0 (0/0, 0/0), Luca Codeluppi 0 (0/0, 0/0), Riccardo aldo Perfigli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 – Rimbalzi: 42 9 + 33 (Matias Bortolin 9) – Assist: 23 (Marcellus Earlington, Federico Mussini 4).

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 19 (4/9, 3/7), Niccolo Filoni 16 (4/9, 2/3), Federico Bonacini 14 (7/14, 0/4), Michele Serpilli 11 (1/4, 2/4), Nate Grimes 7 (3/6, 0/0), Ursulo D’almeida 5 (2/5, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/1), Omer Suljanovic 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Umberto Manzo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 9 / 18 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Michele Serpilli, Nate Grimes 7) – Assist: 18 (Saverio Bartoli 7)