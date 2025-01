Calcio dilettanti, riparte anche la Prima Categoria: il programma completo

Quella di oggi, 12 gennaio, è la seconda domenica del nuovo anno e le competizioni di Eccellenza e Promozione sono già giunte alla terza giornata del girone di ritorno, ripartendo con grande intensità. Riparte in questo fine settimana, invece, la Prima Categoria girone A. In Terza Categoria, invece, le uniche squadre a scendere in campo sono Alseno e San Filippo Neri per un recupero. Ecco il programma completo.

Eccellenza girone A

Agazzanese-Vianese

BrescelloPiccardo-Arcetana

Castelfranco-Nibbiano&Valtidone

Colorno-Borgo San Donnino

Correggese-Zola Predosa

Fabbrico-Rolo

Fidentina-Terre di Castelli

Real Formigine-Salsomaggiore

Sp.Scandiano-Gotico Garibaldina

Promozione girone A

Alsenese-Carignano

Bobbiese-Bagnolese

CarpanetoChero-Vezzano

CastellanaFontana-Sannazzarese

Fidenza-Bibbiano

FornovoMedesano-Pontenurese

Luzzara-Terme Monticelli

Masone-Sorbolo Biancazzurra

Montecchio-Boretto

Prima Categoria girone A

Zibello-Busseto (giocata ieri)

Borgonovese-Sarmatese

Noceto-Vigolzone

San Secondo-Junior Drago

Soragna-Arquatese

Spes-Lugagnanese

Sporting Fiorenzuola-Ziano

Virtus Piacenza-Vigolo

Terza Categoria, recupero ore 14.30

Alseno-San Filippo Neri