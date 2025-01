Fiorenzuola, formazione rivoluzionata per lasciare l’ultimo posto in Serie D

La musica è sempre la stessa da ormai troppe giornate, il Fiorenzuola deve scuotersi definitivamente e muovere la classifica per cercare di togliersi dalla zona retrocessione diretta.

L’ultimo posto nel girone D di Serie D è una dura realtà per i ragazzi di Ciceri che in questo secondo turno di ritorno si troveranno di fronte un Sasso Marconi che non sta attraversando un buon periodo in termini di risultati, ma che può affrontare tranquillamente l’impegno forte di un nono posto in graduatoria.

Si gioca oggi, domenica 12 gennaio, alle ore 14.30 al comunale di Fiorenzuola un match che i rossoneri non possono sbagliare, un’altra sconfitta significherebbe compromettere pesantemente i piani di salvezza diretta con il derby in casa del Piacenza che incombe nel turno successivo. Mister Ciceri avrà a disposizione una rosa trasformata dagli ultimi acquisti Boscolo Chio, Cocuzza e Deiana per cercare di invertire la rotta, ma è probabile che per il momento si affidi ancora al 3-5-2 che non ha sfigurato in casa della forte Pistoiese con Gilli in porta, difesa con Parisi, Ronchi e Bran, a centrocampo Censi, Lauciello, Postiglioni, Niccolai e Gavioli, in avanti la coppia formata da Oboe e Cancello.