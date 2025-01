Il Nibbiano esagera e la Bobbiese ora sogna la fuga. I risultati dei dilettanti

Nella domenica del calcio dilettantistico, la copertina è doverosamente per Nibbiano&Valtidone, ma soprattutto per la Bobbiese. In Eccellenza infatti, la squadra di Rastelli ha surclassato l’ultima in classifica, la Virtus Castelfranco con un incredibile 9-1 esterno. Quattro gol di Ridolfi, un centro a testa per Vingiano, Grasso, Bini, Franchini e Brugni a fronte del solo gol di Ferri per la formazione modenese che non ha mai fatto punti nel corso delle 20 gare sin qui disputate. Un successo che farà discutere e che umilia un’avversaria, di fatto, già retrocessa. Punto prezioso del Gotico sul campo dello Sporting Scandiano: dopo il vantaggio di Faye, è stato Spotti a griffare l’1-1 nel recupero della prima frazione. Biancorossi che restano in zona playout, la salvezza diretta è invece a quattro lunghezze. Pareggio con identico risultato anche per l’Agazzanese che, al Baldini, ha subito il vantaggio della Vianese prima del gol, il terzo consecutivo, del nuovo acquisto Vai a metà ripresa.

In Promozione, c’è una piacentina in testa senza compagnia. L’1-0 firmato dal rocambolesco gol di Delfanti, proietta i ragazzi di Dario Bongiorni al comando con 3 punti di margine sul Bibbiano San Polo, bloccato a sorpresa dal Fidenza sullo 0-0. Il colpaccio di giornata è quello della sempre più sorprendente Sannazzarese: una CastellanaFontana in un momento assai delicato, viene piegata al Soreggi da un gol di Zarbano. I nerazzurri di Di Donna sono ormai vicini al centro classifica. Ritorna in area playoff la Pontenurese che sembra aver trovato la continuità smarrita sul finire dello scorso anno: a Fornovo, Rizzi e Vecchio portano avanti due volte i ragazzi di Costa, alla terza vittoria di fila. E’ invece di Facchini il timbro sui tre punti dell’Alsenese: vittoria di misura dell’undici di Guarnieri, nel pieno della lotta per non retrocedere.

In Prima Categoria, il primo impegno del nuovo anno regala gloria a bomber Signaroldi: una tripletta del centravanti vale il 3-1 ai danni dello Ziano. I valdardesi sono al terzo posto a 5 punti dalla capolista San Secondo, vittoriosa per 2-0 sul Junior Drago. Perde in casa la Borgonovese: mister Caragnano subisce un pesante 3-1 dalla sua ex squadra, la Sarmatese che capitalizza al massimo con Scomparin ed Equo oltre a un’autorete. Torna alla vittoria il Vigolo ed è un successo pesante ai danni della Virtus Piacenza: a Boccedi rispondono Caporali e Mazzoni per la squadra di Sandro Quagliaroli. Bel pari del Vigolzone con il Noceto, secondo della classe: di Magnani e Barbieri le marcature nel 2-2 conclusivo. E’ invece Lucchi a regalare i tre punti alla SpesBorgotrebbia nel confronto del Puppo con la Lugagnanese.

Eccellenza girone A

Agazzanese-Vianese 1-1

BrescelloPiccardo-Arcetana 3-1

Castelfranco-Nibbiano&Valtidone 1-9

Colorno-Borgo San Donnino 0-2

Correggese-Zola Predosa 1-3

Fabbrico-Rolo 2-1

Fidentina-Terre di Castelli 1-4

Real Formigine-Salsomaggiore 1-0

Sp.Scandiano-Gotico Garibaldina 1-1

Promozione girone A

Alsenese-Carignano 1-0

Bobbiese-Bagnolese 1-0

CarpanetoChero-Vezzano 1-2

CastellanaFontana-Sannazzarese 0-1

Fidenza-Bibbiano 0-0

FornovoMedesano-Pontenurese 1-2

Luzzara-Terme Monticelli 3-0

Masone-Sorbolo Biancazzurra 1-1

Montecchio-Boretto 1-1

Prima Categoria girone A

Zibello-Busseto 0-3

Borgonovese-Sarmatese 1-3

Noceto-Vigolzone 2-2

San Secondo-Junior Drago 2-0

Soragna-Arquatese 2-2

Spes-Lugagnanese 1-0

Sporting Fiorenzuola-Ziano 3-1

Virtus Piacenza-Vigolo 3-1

Terza Categoria, recupero ore 14.30

Alseno-San Filippo Neri 1-2