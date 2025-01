Piace a Bologna per scappare dalla zona retrocessione: rientra Capitan Silva

Nel match di andata non ci fu storia, il Piace archiviò la pratica in meno di un tempo con un perentorio 2-0 e quel giorno al “Garilli” ogni tifoso biancorosso pensava che il cammino verso il vertice della classifica fosse cosa fatta. Dopo un intero giro di boa le cose sono completamente diverse, non sono poi così lontane Piacenza e Corticella con la banda di Rossini avanti di sole tre lunghezze e ancora alle soglie della zona playout.

Si gioca nel pomeriggio di oggi, domenica 12 gennaio (fischio d’inizio alle ore 14.30) allo stadio “Biavati” di Bologna questo scontro che per Recino e compagni avrà più di un significato: il primo sarà chiaramente vedere se il nuovo corso è in grado di dare i frutti sperati dando continuità alla bella vittoria conquistata nell’ultimo turno contro il Cittadella Vis Modena, il secondo, come detto, mettere in cascina altri tre punti per lasciare definitivamente la zona calda del girone D di Serie D.

La squadra di casa non ci arriva proprio al massimo visto che non vince da ben sette partite, sperare nell’aggancio in questo momento sembra solo un’illusione, ma questo campionato ha già riservato più di una brutta sorpresa. Rientra capitan Silva dopo la squalifica, ma Rossini sembra intenzionato a non toccare di una virgola l’undici iniziale vincente di domenica scorsa, con Greco in porta protetto dalla difesa a tre Zucchini-Somma-Mannucci, a centrocampo Napoletano, Iob, Tentoni, Santarpia e Ruiz e in attacco l’inamovibile duo Recino-D’Agostino.