Anno nuovo solite sconfitte di Piace e Fiorenzuola, stasera torna Zona Calcio

Dopo la pausa natalizia, torna questa sera Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Purtroppo anche in questo inizio di 2025 il copione non è cambiato, con Piacenza e Fiorenzuola ancora sconfitte e alle prese con la difficile lotta salvezza nel girone D di Serie D. I pesanti ko contro Corticella e Sasso Marconi saranno analizzati dagli ospiti in studio allo Spazio Rotative, con i quali ci si potrà proiettare sul delicatissimo scontro diretto tra le due squadre piacentine previsto al Garilli per domenica prossima.

Nella terza parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettantistico, in particolare a Eccellenza, Promozione e Prima categoria, che ieri sono scese in campo, con importanti risultati per le squadre piacentine.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.