Assigeco, senti coach Manzo: “Con Cento ci giochiamo una buona fetta di stagione”

“Anche se al termine della regular season mancano ancora 18 partite, contro Cento ci giochiamo una buona fetta di salvezza: di sicuro dal punto di vista psicologico”.

Parola di Humberto Manzo, il tecnico dell’Assigeco Basket Piacenza che mercoledì 15 gennaio sarà impegnata nel delicatissimo scontro diretto con Sella Cento.

Il match, in programma alle 20.30 tra le mura amiche del PalabancaSport, sarà con ogni probabilità uno spartiacque della stagione per i biancorossoblu, desiderosi di lasciare l’ultimo posto in classifica in Serie A2.

Il tecnico argentino, che da secondo allenatore è stato promosso head coach dopo l’addio di Stefano Salieri a inizio campionato, è intervenuto nella puntata di martedì 14 gennaio a Zona Sport su Telelibertà.

“Ogni domenica incassiamo i complimenti dei nostri avversari – ha spiegato Manzo – anche se puntualmente veniamo sconfitti. Ci manca lucidità nei momenti finali, per il resto siamo un’ottima squadra e vogliamo dimostrarlo anche in termini di risultato.

Da qui in poi saranno 18 finali, vogliamo assolutamente centrare la salvezza: un obiettivo più vicino dopo gli arrivi di Marks e Gilmore, anche se Assigeco non è solo la coppia di americani. I miei ragazzi lavorano duro ogni giorno in palestra, è ora di raccogliere i frutti di quanto seminato”.

Gli ha fatto eco il playmaker della squadra Saverio Bartoli, al suo primo anno in Assigeco: “Grazie ai miei compagni mi sono subito ambientato – le sue parole – e ora non vedo l’ora di completare la missione salvezza”.

A seguire, spazio al Brazilian Jiu Jitsu con l’Alliance Piacenza, una realtà giovane ma già punto di riferimento. In studio sono intervenuti il maestro Eduardo Galana e il giovane talento Yan Fornara, 19enne che l’anno scorso si è laureato campione italiano nella categorie cinture bianche.

Finale dedicato al football americano, con i Piacenza Wolverines in piena preparazione per il campionato. Ospiti il presidente Stefano Queirazza e il veterano Luigi De Pasquale. Tutte le puntate di Zona Sport sono disponibili nella sezione On Demand su www.liberta.it.