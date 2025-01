Atletica Piacenza, Mattia Favari da urlo nei 60 metri: nuovo record provinciale

L’Atletica Piacenza apre il 2025 con ottimi risultati, confermandosi protagonista nelle gare indoor. Il 12 gennaio, durante il meeting di Modena, il velocista Mattia Favari ha regalato emozioni ai sostenitori biancorossi con una performance da incorniciare nei 60 metri uomini. Già noto come uno dei talenti più brillanti della velocità piacentina degli ultimi anni, Favari ha superato le aspettative, conquistando il terzo posto nella finale B con un tempo di 6’83, nuovo primato provinciale assoluto indoor.

La giornata è iniziata con la batteria, dove Favari ha fermato il cronometro a 6’85, dimostrando subito di essere in grande forma. In finale, con una partenza fulminea e una progressione impeccabile, è riuscito a migliorarsi ulteriormente, regalando grande soddisfazione al suo allenatore Salvatore Rinaldi. Rinaldi, che quest’anno ha assunto anche il ruolo di direttore tecnico dell’Atletica Piacenza, ha commentato con entusiasmo la prestazione del suo atleta: “Mattia sta dimostrando il frutto del lavoro costante e della dedizione, messi in pratica in pista e in palestra anche con l’aiuto del preparatore atletico Emanuele Totaro. Questo record provinciale è un punto di partenza per una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni”.

Non solo Favari, ma anche altri atleti dell’Atletica Piacenza hanno saputo farsi valere. Sempre a Modena, Giulia Pellicano ha ottenuto un ottavo posto nei 60 ostacoli, chiudendo con un tempo di 10’19. Una prestazione positiva per la giovane atleta, che continua a crescere sotto la guida dello staff tecnico biancorosso.

Il giorno precedente, il Meeting giovanile di Modena ha visto protagonisti i talenti delle categorie Ragazzi e Cadetti. Tra questi, Nicolò Losi si è distinto nei 60 metri con un nuovo record personale di 7’61, che gli ha permesso di classificarsi secondo nella finale B. Non contento, Losi si è cimentato anche nei 60 ostacoli, segnando un ottimo 8’82. Tuttavia, la gara non si è conclusa come sperato, con Losi costretto al ritiro durante la corsa. Nonostante l’inconveniente, il giovane atleta ha dimostrato grande potenziale, lasciando intravedere un futuro promettente.

L’Atletica Piacenza può dunque ritenersi più che soddisfatta di questo inizio stagione, che conferma il valore del vivaio e la qualità del lavoro svolto dal team tecnico. Con risultati come quelli ottenuti a Modena, l’anno sportivo si preannuncia carico di emozioni e nuove sfide per i colori biancorossi.