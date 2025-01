Basket, brazilian jiu jitsu e football americano in primo piano alle 21 a Zona Sport

Un nuovo anno, ma la stessa passione: quella di raccontare atleti, squadre e storie sportive del nostro territorio. Torna questa sera, martedì 14 gennaio, alle 21 con la prima puntata del 2025 il format Zona Sport, come sempre ricca di ospiti e approfondimenti.

Nella prima parte riflettori puntati sulla Serie A2 di pallacanestro, con l’Assigeco Basket Piacenza. L’allenatore Humberto Manzo e il playmaker Saverio Bartoli analizzeranno il momento della squadra e i prossimi obiettivi stagionali.

A seguire, spazio al Brazilian Jiu Jitsu con l’Alliance Piacenza, una realtà giovane ma già punto di riferimento. In studio il maestro Eduardo Galana e il giovane talento Yan Fornara, più volte medagliato su podi nazionali.

Gran finale dedicato al football americano, con i Piacenza Wolverines in piena preparazione per il campionato. Ospiti il presidente Stefano Queirazza e il veterano Luigi De Pasquale. Tutte le puntate di Zona Sport sono disponibili nella sezione On Demand su www.liberta.it.