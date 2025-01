Bovo e Loreti, il cuore giovane della Gas Sales: “Non siamo così lontani da Perugia”

Il futuro della Gas Sales Bluenergy è assicurato se tutti i giovani saranno come questi due “ragazzini terribili”. Alla loro prima stagione in biancorosso Alessandro Bovolenta e Luca Loreti stanno già dimostrando di avere stoffa da vendere e ora non vogliono più fermarsi come hanno raccontato loro stessi ai microfoni di “Volley Piacenza #atuttogas”, andata in onda martedì 14 gennaio su Telelibertà.

La copertina stavolta se la merita Loreti per la super prestazione offerta a gara in corso contro Padova. “È stato molto emozionante, giocare al Palabanca lo è sempre – ha detto il libero – sono al primo anno di Superlega però mi sono sentito tranquillo in campo grazie ai miei compagni, mi alleno ogni giorno e spero di avere sempre più spazio”.

Libero atipico visto che è alto ben 190 centimetri, ma questo per lui è un vantaggio “perché arrivo meglio sui palloni alti. Certo, poi pago qualcosa in agilità, in questo Scanferla è più bravo di me”. Ha anche avuto la soddisfazione di vestire la maglia della Nazionale Under 22 “ma il mio sogno è giocare con la Nazionale maggiore e sono qui anche per raggiungere questo traguardo”. Romano, ha la passione per il calcio e tifa Roma.

Proprio la stessa squadra per la quale fa il tifo Bovolenta, che sta vivendo un periodo incredibile visto che si è guadagnato i galloni da titolare scalzando un certo Yuri Romanò. Il giovane opposto però non si sente affatto “arrivato” e mostra umiltà: “non è facile entrare in una squadra forte come la Gas Sales e essere sempre lucidi in ogni situazione, serve molta concentrazione proprio come ha fatto Luca sabato scorso, oltre a sentirsi parte del progetto come del resto siamo tutti noi. Io stesso devo ancora ingranare per giocare titolare in pianta stabile, devo migliorare ma penso sia solo questione di tempo per raggiungere il livello che mi viene chiesto”. Lui la maglia della Nazionale maggiore l’ha già indossata e addirittura alle Olimpiadi, “esperienza fantastica anche perché sono stato in un gruppo che mi ha permesso di crescere tantissimo sia come giocatore sia come uomo. Maglia che ha indossato anche mio padre, non penso ci sia altro da dire…”.

Qualcosa c’è, ma riguarda la Gas Sales: è davvero così lontana da Trento e Perugia che in questo momento sembrano inarrivabili? Sentite la sua risposta: “Noi abbiamo fatto bene con entrambe, quindi dico che se stiamo bene siamo là insieme a loro. Dobbiamo pensare a ogni partita come a una battaglia perché è sfumato l’obiettivo della Coppa Italia e vogliamo arrivare in fondo in campionato”.