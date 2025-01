Scherma: bronzo a Berlino per Vera Perini del Circolo Pettorelli

Primo podio internazionale in carriera per Vera Perini, spadista del Circolo Pettorelli di Piacenza che ha brillato nello scorso week end a Berlino nella prova del Circuito europeo Under 23 conquistando la medaglia di bronzo insieme all’altra azzurra Carola Maccagno.

Un cammino senza macchie nel girone (6 vittorie su 6) le ha regalato la seconda testa di serie, poi difesa a suon di assalti vincenti dell’eliminazione diretta, tra cui alcuni derby nazionali.

Nei quarti, la torinese classe 2004 (al suo secondo anno a Piacenza) ha piegato 15-7 la tedesca Muller, prima di prima di essere “vendicata” dalla sua connazionale Ehler, che l’ha spuntata per una sola stoccata (15-14) dopo che Vera aveva rimontato da 12-14 a 14-14.

Nella prova del Circuito europeo Under 17 a Bratislava (Slovacchia), invece, ottimo quindicesimo posto per Valentino Monaco, spadista del Pettorelli in luce su oltre 360 atleti in gara in quello che sembrava un Mondiale, con la presenza anche di atleti americani e cinesi. Dopo il bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte nel girone, Monaco ha infilato una serie di vittorie fino a cedere negli ottavi allo statunitense Davoodian (15-12). Per Andrea Bossalini, invece, una prova contratta nei gironi (2 vittorie) gli ha riservato un cammino meno agevole nel tabellone a eliminazione diretta, dove è stato estromesso al secondo turno dall’ungherese Petrovszki, poi terzo. I due piacentini sono stati impiegati anche nella gara a squadre, con l’Italia 5 di Monaco sesta e con l’Italia 2 di Bossalini ventiquattresima dopo il derby azzurro perso contro la formazione italiana 3.

Infine, buoni risultati anche dall’appuntamento di Martignacco (Udine) con la prova interregionale Gpg (Gran Premio Giovanissimi), la categoria Under 14. Nei Maschietti (2014), decimo posto per Martino Barenghi, mentre negli Allievi-Ragazzi (2011-2012) Yuri Barilli ha conquistato i sedicesimi di finale.

“Sono molto soddisfatto – le parole del presidente Alessandro Bossalini, in questi giorni impegnato come maestro nel raduno azzurro a Tirrenia con la nazionale assoluta di spada – Vera Perini sta avendo una crescita costante e questa è la sua prima affermazione sul podio in campo internazionale. Inoltre, mi ha fatto molto piacere vedere la prova di Valentino Monaco, che in Under 17 è al secondo anno in categoria e nella prossima stagione potrà raccogliere ulteriormente i frutti della crescita, anche se già ora si è confermato nei primi 16 dopo l’analogo risultato a Klagenfurt”.