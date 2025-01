Tennis a Piacenza, oltre 3mila iscritti: i migliori talenti premiati da Raffaella Reggi

Rappresentano un movimento che conta oltre 3mila iscritti. Ecco i più bravi con la racchetta in mano, premiati alla tradizionale festa del tennis che come ogni anno la Fitp provinciale organizza per celebrare i campioni dei tornei piacentini nelle varie categorie.

Un gruppo di talenti riunito alla Volta del Vescovo con un ospite speciale, l’ex numero 13 del mondo Raffaella Reggi, che da giocatrice ha sfidato Martina Navratilova e Stefi Graff e da anni commenta i match su Sky Sport.

Tutti i premiati del tennis piacentino

Ricordata come sempre la figura di Silvio Arcelloni, personaggio indimenticato al quale è stato intitolato il Master provinciale, consegnati poi i premi dai più piccoli ai più esperti: negli Under 12 singolare maschile 1° Lorenzo Giorgi (TC Borgotrebbia), 2° Lorenzo Zanardi (Tennis Pode), 3° Rafael Castellani (SC Vittorino da Feltre) e Alessandro Cecchi (Junior Tennis Milano), Under 12 singolare femminile 1° Dalila Tagliaferri (SC Nino Bixio), 2° Margherita Baldiati (SC Vittorino da Feltre), 3° Sofia Fumagalli (Can. Baldesio) e Ylenia Guaitoli (Club La Meridiana Mo), Under 14 singolare maschile 1° Roberto Maestri (AS Tennuoto), 2° Leon Losi (TC Borgotrebbia), 3° Sebastiano Porcari (TC Fidenza) e Nicola Riccò (SC Nino Bixio), Under 14 singolare femminile 1° Martina Giovanelli (SC Nino Bixio), 2° Sofia Noncini (Castellazzo), 3° Bianca Naddeo (TC Borgotrebbia) e Laura Toschi (SC Vittorino da Feltre), Under 16 singolare maschile 1° Leone Luis Caramatti (SC Nino Bixio), 2° Pietro Vignati (SC Vittorino da Feltre), 3° Emanuele Brundo (SC Nino Bixio) e Alberto Montanari (SC Ongina), Under 16 singolare femminile 1° Rebecca Galazzi (Castellazzo), 2° Martina Giovanelli (SC Nino Bixio), 3° Bianca Naddeo (TC Borgotrebbia) e Camilla Capelli (AS Tennuoto), nei Master singolare 3° cat. maschile 1° Fabio Boscagli (SC Nino Bixio), 2° Andrea Fornaroli (SC Nino Bixio), 3° Alessandro Crescentini (Tennis Piacenza) e Umberto Canepari (SC Nino Bixio), Master singolare 4° cat. maschile 1° Massimiliano Salvini (SC Nino Bixio), 2° Nicolò Mancini (AS Tennuoto), 3° Andrea Asti (AT Fiorenzuola) e Ivano Olivati (Tennis Revents), Master singolare 3° cat. femminile 1° Lorenza Terzoni (SC Nino Bixio), 2° Simona Chiodaroli (AT Cadeo), 3° Silvia Morandi (CT Correggio) e Giulia Almi (AS Tennuoto), Master singolare 4° cat. femminile 1° Monica Tinelli (Tennis Pode), 2° Michela Sesenna (AT Fiorenzuola), 3° Elisabetta Morelli (Tennis Pode) e Giada Cuneo (Tennis Piacenza), Master doppio 4° cat. maschile 1° Previ-Scottini (SC Vittorino da Feltre), 2° Chiappini-Ciavatta (SC Vittorino-TC Bellocchio), 3° Agosti-Bonvini (SC Ongina) e Colla-Valla (Tennis Pode), Master doppio 4° cat. femminile 1° Tacchini-Corbellini (TC Borgotrebbia), 2° Braghieri-Zapata (Tennis Revents), 3° Boiocchi-Tinelli (TC Borgotrebbia-Tennis Pode) e Bonini-Morelli (Tennis Pode).