Assigeco, stasera contro Cento sfida salvezza da non fallire per rilanciarsi

Un match spartiacque per il prosieguo della stagione. Stasera alle 20.30 al PalaBancaSport l’Assigeco non può sbagliare contro Sella Cento: Piacenza è fanalino di coda con 6 punti ed è reduce dal ko di Avellino, mentre i ferraresi (che hanno accolto l’ex biancorossoblù Gabe Devoe) sono penultimi a quota 10 con Nardò.

In terra irpina, la squadra di “Beto” Manzo aveva dovuto fare i conti con le assenze di Derrick Marks e del capitano Lorenzo Querci. L’americano era dovuto volare in patria per star vicino alla propria famiglia ma ora è tornato a disposizione, mentre Querci sarà ancora out a causa della distorsione al ginocchio patita.

Contro Cento andrà a referto il nuovo acquisto dell’Assigeco Michael Gilmore, il cui impiego eventuale sarà deciso dallo staff tecnico tenendo conto anche del fresco approdo e del jet lag. In uscita l’altro americano Nate Grimes.