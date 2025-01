Basket Serie B stasera in campo: la Bakery ospita Crema, Bees a Fidenza

A caccia del tris. Stasera alle 20.30 al PalaFranzanti la Bakery insegue la terza vittoria consecutiva del 2025 ospitando Crema in un match delicato in chiave salvezza nel campionato di Serie B Nazionale. Dopo il successo nel derby e quello a domicilio di Saronno, la squadra di Giorgio Salvemini (quint’ultima a quota 16) sfida la Logiman, quart’ultima insieme alle stesse Fiorenzuola e Saronno (10).

Se non è un derby, poco ci manca, invece, per i Fiorenzuola Bees, che alle 21.00 a Fidenza sfideranno i padroni di casa della Foppiani Fulgor; quindici chilometri di distanza sulla cartina e dieci i punti di distacco in classifica (20 per Fidenza dell’ex Milo Galli – due ko a fila nel 2025) – e 10 per i gialloblù, scottati dal ko all’overtime contro l’Andrea Costa Imola).