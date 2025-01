Boomers vs Underdogs: la Kings League arriva anche a Piacenza

La Kings League è pronta a sbarcare anche a Piacenza e non lo farà solo con un semplice allenamento.

Domenica 19 alle ore 12, sui campi della Polisportiva Lyons Quarto, i Boomers del presidente Fedez e di bomber Daniele Cacia sfideranno in un’amichevole gli Underdogs di un altro attaccante di razza come Antonio Picci.

La squadra di mister Dario Marcolin sarà in campo già dalle 11 per una seduta di riscaldamento, poi si farà trovare pronta al test che vedrà applicate tutte le regole di questo particolare campionato, che di recente ha visto la finale dei Mondiali all’Allianz Stadium di Torino con la vittoria del Brasile.

Quello di domenica è solo il primo passo per i Boomers sul territorio piacentino, dato che il team manager Christian Tirapelle ha già annunciato che la squadra si allenerà almeno una volta al mese proprio nel centro sportivo di Quarto.