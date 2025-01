Nel deserto con il Team Fantic: il piacentino Paolo Mazzocconi alla Dakar

Paolo Mazzocconi, massaggiatore e preparatore atletico piacentino, in questi giorni sta seguendo il Team Fantic nella mitica Dakar, una delle gare di rally più dure e affascinanti del pianeta.

La sua esperienza, pur senza salire su una moto, è fondamentale: sta a lui, tra massaggi e tecniche di recupero avanzate, restituire forza a chi spinge le gambe e le braccia oltre il limite. La Dakar 2025, iniziata il 3 gennaio, sta per giungere alla sua conclusione, ma per Paolo l’avventura è cominciata ben prima. “Siamo arrivati qui il 29 dicembre per preparare tutto. La squadra, tra piloti e staff, è composta da una ventina di persone. Siamo qui con due camion, un pick-up e un furgone. Ora siamo alle battute finali e la stanchezza inizia davvero a farsi sentire: la nostra giornata inizia alle 4.30 del mattino, i piloti devono essere pronti per la partenza e io sono lì per aiutarli con fasciature e massaggi, per consentirgli di intraprendere la corsa nelle migliori condizioni fisiche”.