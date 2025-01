Volley, esordio in serie A1 per la diciottenne piacentina Sofia Gazzola

Il massimo campionato italiano, le telecamere Rai, un match combattuto. Un contesto suggestivo ha tenuto a battesimo una serata indimenticabile per Sofia Gazzola, libero classe 2006 della Cda Talmassons Fvg mandata in campo sabato 11 gennaio nel terzo set della sfida di A1 femminile a domicilio della Megabox Vallefoglia.

La giocatrice di San Giorgio, infatti, è stata chiamata da coach Leo Barbieri per dar man forte in ricezione in una sfida terminata al tie break per le marchigiane. Per Sofia, che ha mosso i primi passi pallavolistici nel suo paese prima di maturare nella VAP, un momento dal forte impatto emotivo.

“Ero molto emozionata – confessa Sofia – mi tremavano un po’ le gambe ma è andata bene. Sapevo che la prima volta bisognava fare i conti con questo e tenere a bada le emozioni non è semplice, ma ho cercato di aiutare la squadra. Sono stata subito presa di mira dalla battuta avversaria, che stava insistendo in zona 1 dove sono stata messa; sono riuscita a reggere l’urto e a non prendere ace”.

L’articolo di Luca Ziliani su Libertà