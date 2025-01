La Bakery Piacenza si fa sorprendere: stavolta festeggia Crema

Il punteggio finale non deve ingannare, la Bakery Basket Piacenza può tranquillamente mordersi le mani perché ha davvero buttato via 2 punti in uno scontro diretto. Al PalaFranzanti la squadra di coach Salvemini ricomincia da dove aveva terminato e doma Crema per tre quarti di partita, grazie soprattutto a Zoccoletti e Lanzi che si confermano i più continui in termini di realizzazione. Poi però qualcosa si inceppa, a dire la verità i rivali non mollano mai (esempio lampante il canestro sulla sirena nel secondo quarto) e poco a poco trovano le contromisure. Piano che tracima nel quarto conclusivo, i biancorossi sciupano il vantaggio che hanno e si fanno letteralmente travolgere da una Logiman che manda in doppia cifra ben quattro giocatori e con un Murri da applausi. Sfuma così l’obiettivo della terza vittoria consecutiva per i piacentini, oltre a rimettere in corsa i cremaschi per la salvezza: bisogna subito voltare pagina perché non c’è un attimo di respiro e domenica si va in casa di Imola.

BAKERY BASKET PIACENZA-LOGIMAN PALL. CREMA 69-80

(20-14; 40-38; 58-55)

BAKERY BASKET PIACENZA: Naoni 6, Klanskis 8, Ndione, Perin, Morvillo, Longo 7, Zoccoletti 15, Trevisan, Blair 5, Chiti 2, Lanzi 19, Taddeo 7. All. Salvemini.

LOGIMAN PALL. CREMA: Murri 22, Venturoli 12, Bocconcelli 7, Morena, Dincic 4, Pirani 12, Valesin 5, Zupan 17, Dell’Anna, Tarallo, Pianegonda 2. All. Sacco.

Arbitri: Rinaldi, Forte.