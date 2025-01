È notte fonda per l’Assigeco: al Palabanca fa festa anche Cento per 74-80

È notte fonda per l’Assigeco Basket Piacenza, che spreca anche un’importante occasione stagionale in chiave salvezza cedendo 74-80 al PalaBancaSport nello scontro diretto contro Cento. Dopo un buon primo tempo, la squadra di Manzo ha pagato dazio con una ripresa negativa, aperta da un terzo quarto da incubo (parziale di 2-11 in apertura e solo dodici punti messi a referto) e con una reazione tardiva nel finale. Le percentuali al tiro dalla distanza sono calate strada facendo, situazione speculare agli avversari, ma Piacenza ha avuto anche la pecca di smettere di attaccare l’area nella ripresa, tornando – come in altre occasioni – ad affidarsi alle “bombe” che però hanno pagato poco nel secondo tempo. Ai biancorossoblù non sono bastati i 21 punti di Marks, ultimo ad arrendersi, e i 19 di Serpilli, mentre la Sella dell’ex Devoe è stata presa per mano dalla coppia Berdini-Davis (42 punti in due). Nota di cronaca, l’esordio soft di Michael Gilmore: 14 minuti abbondanti per il nuovo americano (sbarcato alla vigilia) ma solo 2 punti.

L’Assigeco resta ultima a quota 6 punti, vedendo allontanarsi la salvezza; domenica difficile sfida a Bologna contro la Fortitudo.

ASSIGECO PIACENZA-SELLA CENTO 74-80

(19-15, 39-34, 51-59)

ASSIGECO PIACENZA: D’Almeida 11, Marks 21, Serpilli 19, Bartoli 10, Filoni 5, Gilmore 2, Suljanovic, Bonacini 6. N.e.: Gajic, Manzo, Fiorillo. All.: Manzo

SELLA CENTO: Devoe 9, Berdini 22, Davis 20, Benvenuti 13, Nobile 5, Ramponi, Tanfoglio 3, Graziani 6, Alessandrini 2. N.e.: Moretti. All.: Di Paolantonio

ARBITRI: Attard, Costa e YangYao