Judo, il piacentino Loris D’Aguanno conquista l’oro al Trofeo Pasi

Dal 2 al 5 gennaio, presso il Villaggio Accademia di Cesenatico, si è svolto lo stage nazionale di lotta, un evento che ha visto la partecipazione di importanti atleti piacentini, tra cui Thomas Sassi e Loris D’Aguanno.

La giornata del 5 gennaio ha segnato un momento di grande prestigio grazie a D’Aguanno che, al termine dello stage, ha preso parte al Trofeo Pasi. Il lottatore si è imposto con determinazione nella categoria 65 chili, conquistando la medaglia d’oro dopo quattro emozionanti e combattuti incontri. Questo successo conferma il suo talento, già dimostrato con la medaglia d’argento conquistata recentemente nella Coppa Italia di lotta stile libero.

Parallelamente, Sassi, pur non avendo preso parte alla competizione, è stato selezionato per rappresentare l’Italia al Training Camp Olimpico di Judo a Mittersill, in Austria, dal 6 all’11 gennaio.

Inoltre, entrambi gli atleti torneranno presto in azione, questa volta in qualità di judoka, al Grand Prix Alpe Adria di Judo, che si terrà il prossimo 26 gennaio al Villaggio Olimpico Bella Italia di Lignano Sabbiadoro.