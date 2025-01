Un Bossalini in azzurro dopo 26 anni: Andrea segue le orme del papà Alessandro

Stessa categoria e una storia che si ripete dopo oltre un quarto di secolo.

Di padre in figlio, con il cognome Bossalini sempre a far rima con la tinta azzurra.

Dopo 26 anni, Andrea Bossalini segue le orme del padre Alessandro con la prima convocazione in nazionale italiana.

Il giovane spadista classe 2009 del Circolo Pettorelli (presieduto proprio dal padre) è stato infatti convocato per far parte della spedizione della nazionale italiana che parteciperà ai Campionati del Mediterraneo nella kermesse per under 15 e under 17 in programma a Vrsar (Croazia).

Per ciascuna specialità, la Federscherma (che ha convocato complessivamente 35 atleti – 24 titolari e 11 riserve in patria) ha scelto tre atleti nati nel 2010 e uno nel 2009. Nella spada, “Bossalini junior” sarà il più “esperto” del quartetto azzurro completato dai 2010 Daniel Ferro (Scherma Treviso maestro Geslao), Giuseppe Iadaresta (Circolo della scherma Anzio) e Andrea Supino (Club Scherma Formia).

Sabato 25 gennaio Bossalini gareggerà nella gara individuale Under 17 di spada, mentre nel pomeriggio successivo ci saranno le gare a squadre dopo quelle individuali del mattino per under 15.

“La prima di Andrea – le parole di Alessandro Bossalini – mi emoziona particolarmente: mi rivedo in lui 26 anni dopo il mio esordio da under 17 e per me è come un tuffo nel passato. Non avrei mai pensato potesse accadere una cosa bellissima come questa e cercherò di gustarmela fino in fondo dalle tribune. Sono molto felice come papà e come maestro e presidente del Pettorelli”.