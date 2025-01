Your Energy Volley Summer Camp: tornano i campi estivi della Gas Sales

La Gas Sales Bluenergy presenta per l’estate 2025 i suoi Your Energy Volley Summer Camp, quattro entusiasmanti camp estivi: uno a Bobbio, in provincia di Piacenza, uno al Sestriere, in provincia di Torino, e due ad Andora, in provincia di Savona.

Sono già 70 gli iscritti ai quattro camp, che offriranno un’estate biancorossa ricca di divertimento per ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni per i camp di Sestriere e Andora, e dai 10 ai 16 anni per il camp di Bobbio, situato sulle colline piacentine. Sarà un’occasione unica per incontrare i propri idoli e vivere la passione per la pallavolo a 360°, sotto la guida dei nostri esperti coach e dei giocatori della prima squadra.

Grazie alla direzione tecnica degli allenatori professionisti della società, la crescita tecnico-tattica sarà l’obiettivo primario del camp, senza trascurare l’aspetto ludico del soggiorno. La giornata tipo sarà strutturata in fasi dedicate alla tecnica individuale e collettiva, alla preparazione fisica e mentale, alla strategia di gioco e alla comunicazione in campo. Gli allenamenti si svolgeranno in sessioni mattutine e pomeridiane, intervallate da attività di svago e serate a tema, per garantire un perfetto equilibrio tra lavoro e divertimento.

le date dei vari camp

Bobbio: 15-21 giugno 2025

Sestriere: 22-28 giugno 2025

Andora: 1° Camp: 29 giugno – 5 luglio 2025; 2° Camp: 6-12 luglio 2025

QUI TUTTE LE INFO