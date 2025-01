Antonio Palma, il calciatore con due lauree torna al Piace: “In Serie D per dare qualità”

Qualità e leadership: il Piacenza Calcio punta su Antonio Palma, classe ’94, per rafforzare il centrocampo. Per lui è un ritorno, ma rispetto al 2020/21 è cambiato tutto: dalla categoria al ruolo, passando per la vita personale, con una laurea in più (master in diritto sportivo e quasi completato il corso in Scienze Politiche) e una figlia in arrivo il 12 marzo.

Sul suo ruolo: “Regista o mezz’ala, poco importa: l’importante è che il Piace imponga il proprio gioco, anche sui campi difficili della Serie D. Negli ultimi due anni ho giocato a livelli importanti”. Sul futuro: “Avvocato? Forse no. Mi vedo più come opinionista o nell’area legale di una società sportiva”.

L’INTERVISTA DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ