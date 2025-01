Ciclismo femminile, il 2025 della piacentina Silvia Zanardi parte oggi dall’Australia

Scatterà oggi, 17 gennaio, con la partecipazione al Tour Down Under la seconda stagione nel “pianeta-World Tour” di Silvia Zanardi, ciclista piacentina che anche nel 2025 farà parte della Human Powered Health diretta in ammiraglia da un’altra campionessa piacentina, Giorgia Bronzini.

Il tradizionale appuntamento di inizio anno in Australia terrà a battesimo una nuova avventura con la stessa maglia di Silvia, chiamata a consacrarsi ai massimi livelli dopo un 2024 con tanta esperienza messa nel cassetto e anche qualche buon guizzo.

La Zanardi sarà una delle sei “frecce” della formazione, venendo affiancata da altre due italiane, Katja Ragusa e Barbara Malcotti, oltre che da Kathrin Schweinberger, Ruth Edwards e Marit Raaijmakers.

Il Tour Down Under femminile scatterà oggi e impegnerà le atlete in tre frazioni (una per giorno) per 323 chiometri complessivi. Nella prima tappa, il sipario si alzerà a pochi passi dalla spiaggia di Brighton per arrivare al traguardo di Snapper Point Aldinga Beach. La seconda frazione sarà decisa dalla salita di Willunga Hill, mentre domenica ci saranno partenza e arrivo a Stirling.