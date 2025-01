Gas Sales, nel mondo di Andringa: dalla passione per le moto al figlio in arrivo

Robbert Andringa, veterano della pallavolo internazionale, nel 2023 ha scelto di unirsi alla Gas Sales Bluenergy portando la sua esperienza nei palazzetti italiani.

“Il volley è un affare di famiglia – racconta lo schiacciatore –. Mio padre era allenatore e fin da bambino il clima dei palazzetti mi ha conquistato”. Oltre alla pallavolo, Robbert nutre una grande passione per le moto: “Sono cresciuto ad Assen, famosa per la MotoGP. È impossibile non innamorarsi di questo sport! Per ora seguo solo come spettatore, ma appena smetterò di giocare prenderò sicuramente una moto”.

Tuttavia, la corsa più importante sta per iniziare fuori dal campo: Andringa e la compagna Angelique aspettano il loro primo figlio, un maschietto che nascerà a Piacenza. “Siamo emozionati e un po’ agitati. Voglio essere un padre divertente e godermi ogni giorno questa nuova avventura. In Olanda il nome del bambino si svela solo dopo la nascita, ma prometto che non vi faremo aspettare troppo” conclude sorridendo.

L’ARTICOLO DI ALICE MORELLI SU LIBERTÀ