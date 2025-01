Sci, successo per i giovani del Piacenza Ski Team alla Donkey’s Cup

La stagione dello sci piacentino si è ufficialmente aperta nel segno dei giovani che confermano dunque la bontà del lavoro fatto finora dalle società in termini di ricambio generazionale. I fatti lo dimostrano, con i “ragazzi terribili” del Piacenza Ski Team che si sono già messi in evidenza nella Donkey’s Cup tenuta sulle piste di Temù (Brescia), alla quale hanno preso parte una trentina circa di atleti nelle categorie Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior.

Sugli scudi Tommaso Bandera, bravissimo a centrare il primo nello slalom gigante nella categoria Under 14 Ragazzi maschile terminando davanti a tutti con il tempo di 57”,75 e Valentina Schiavi che si è imposta nella Under 16 Allievi femminile in 1’02”41.

Ci sono poi da menzionare altri due podi, l’argento conquistato da Pietro Calamari nell’Under 16 Allievi maschile con il tempo di 1′,00”,39 e il bronzo per Erica Anita Tirelli che ha completato in 1′,07”,53 il percorso della categoria Under 14 Ragazzi femminile. Nella stessa competizione si sono distinti anche gli atleti dello Sci Club Ponte dell’Olio, in particolare con la vittoria di Carlo Del Gobbo nella Giovani/Senior maschile con il tempo di 53”71 e la “doppietta” argento-bronzo ottenuta da Eva Del Gobbo (57”35) e Alessandra Rubagotti (59”02) nella Giovani/Senior femminile. Piacentini in evidenza anche nello slalom gigante della Race Cup che si è svolto a Chiesa in Valmalenco (Sondrio): nella Giovani/Senior maschile terzo classificato Davide Guerci dello Sci Club Ponte dell’Olio (55”95), appena fuori dal podio all’undicesimo posto Federico Zangrandi del Piacenza Ski Team (57”12) e 48esimo il compagno di squadra Matteo Schiavi (1’01”48).