Domani il derby della speranza: Piace e Fiore si sfidano per uscire dal baratro

Dire che è un derby tra deluse è perfino riduttivo, Piacenza e Fiorenzuola vanno a caccia di punti pesanti per la salvezza in questo scontro diretto che si giocherà domani pomeriggio, domenica 19 gennaio, al Garilli con fischio d’inizio alle 14.30.

Sarà la settima stracittadina che si gioca negli ultimi dieci anni, con un bilancio che pende a favore dei biancorossi con tre vittorie, due pareggi e un solo successo per il Fiorenzuola. Un punto non servirà a nessuna e un’eventuale sconfitta sarebbe davvero difficile da digerire per due squadre che stanno vivendo un campionato di grande difficoltà.

Il Piacenza vuole lasciare definitivamente la zona playout, ma dovrà fare i conti con le solite assenze a centrocampo, mister Rossini opterà dunque per un 3-4-1-2 con Franzini in porta protetto dalla difesa Del Dotto-Silva-Zucchini, a centrocampo farà il suo esordio Palma in mezzo con Santarpia, Napoletano e Ruiz sugli esterni, davanti D’Agostino agirà alle spalle del tandem Recino-Castelli.

Situazione ancora più critica per il Fiorenzuola reduce da nove sconfitte di fila e all’ultimo posto in classifica, Ciceri se la giocherà con il 4-3-3 che vedrà il nuovo portiere Kuqi tra i pali, Parisi, Ronchi, De Ponti e Niccolai in difesa, centrocampo dinamico con Lauciello a dettare i tempi supportato da Tringali e Gavioli, Censi e Carrozza sugli esterni con Cocuzza prima punta.