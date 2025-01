Basket Serie A2, per l’Assigeco voglia di riscatto nel tempio della Fortitudo

Andare oltre tanti fattori per inseguire l’unica cosa fondamentale in questo periodo: i due punti. La classifica, il blasone dell’avversario, un tempio del PalaDozza non devono far tentennare l’Assigeco Basket Piacenza, chiamata oggi (domenica 19 gennaio) alle 18 a Bologna a dare una sterzata a una stagione nera che vede Piacenza ultima in A2 con 6 punti, a -6 dal penultimo posto.

La squadra di Manzo sfida quella Fortitudo Bologna battuta all’andata prima di sei sconfitte consecutive che portano a questo match, anche se per la “Effe” è cambiato il condottiero, con Attilio Caja che ha ridato linfa alla Fortitudo. In occasione del match, verrà ritirata la maglia del compianto Ruben Douglas.

“Bologna – le parole del ds Alessandro Pagani – sta esprimendo una buonissima pallacanestro, l’arrivo di Caja ha sicuramente giovato all’ambiente e anche gli ultimi innesti di Vencato e Thomas hanno rinforzato il roster coprendo gli infortuni di Sabatini e Gabriel. Andiamo a giocare in uno degli ambienti più caldi d’Italia contro una squadra forte e colma di giocatori esperti della categoria. Sarà una partita estremamente delicata da affrontare con il massimo della serietà e dell’ambizione: proveremo in tutti i modi a vincere al PalaDozza, come già fatto due anni fa in un contesto completamente diverso”.