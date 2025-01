Esonerato mister Panzetti, vince il Nibbiano, l’Arquatese umilia la Borgonovese

In una giornata segnata dall’esonero di Matteo Panzetti dalla panchina della Castellana – con lui fa le valige anche il collaboratore Nicolas Sarri – sono diversi i risultati importanti emersi nella domenica di calcio dilettanti.

In Eccellenza il Nibbiano travolge 3-0 lo Scandiano grazie anche alla doppietta di bomber Grasso e si avvicina alla capolista Correggese. Pari per l’Agazzanese e vittoria importantissima invece per il Gotico che ne rifila quattro al Fabbrico portandosi a quota 21 punti, a sole due lunghezze dalla salvezza diretta.

In Promozione vola la Bobbiese schiantando per 2-4 la Sannazzarese. Fatale per mister Panzetti la sconfitta contro la Pontenurese maturata nel pomeriggio di sabato dalla Castellana che si allontana quindi dalla zona play off. In fondo alla classifica la Bagnolese batte 2-1 il CarpanetoChero, pari invece per l’Alsenese a Vezzano.

In Prima Categoria, pokerissimo dell’Arquatese contro la Borgonovese e bella vittoria dello Sporting Fiorenzuola. Respira la Junior Drago grazie alla vittoria per 2-0 contro la Spes firmata Boselli e Maggi.

Nel girone B di Seconda vittoria convincente del Cadeo contro il San Polo Calcio.

ECCELLENZA

Vianese-Correggese 0-0

Arcetana-Agazzanese 0-0

Borgo San Donnino-Real Formigine 4-2

Gotico Garibaldina-Fabbrico 4-0

Nibbiano&Valtidone-Scandiano 3-0

Rolo-BrescelloPiccardo 0-1

Salsomaggiore-Castlefranco 2-0

Terre di Castelli-Colorno 4-0

Zola Predosa-Fidentina 0-0

PROMOZIONE

Pontenurese-CastellanaFontana 2-1

Terme Monticelli-Masone 1-3

Bagnolese-CarpanetoChero 2-1

Bibbiano-Montecchio 1-0

Boretto-FornovoMedesano 0-2

Carignano-Luzzara 3-1

Sannazzarese-Bobbiese 2-4

SorboloBiancazzurra-Fidenza 3-3

Vezzano-Alsenese 1-1

PRIMA CATEGORIA

Vigolo-Soragna 1-3

Arquatese-Borgonovese 5-0

Busseto-Sporting Fiorenzuola 0-2

Junior Drago-Spes 2-0

Lugagnanese-Virtus Piacenza 2-1

Sarmatese-Noceto ore 16.30

Vigolzone-Zibello 1-1

Ziano-San Secondo 3-4

SECONDA CATEGORIA, GIRONE B

Cadeo-San Polo Calcio 2-0

CombiSalso-Levante 2-2

Fonta-Fulgor Fiorenzuola 0-1

Gattatico-Fontanellatese 0-1

Salicetese-Viarolese 0-4

Fontevivo-Torrile 3-0

Virtus San Lorenzo-Pro Villanova 3-1

NIBBIANO-SCANDIANO NELLA FOTO GALLERY DI MASSIMO BERSANI

PONTENURESE-CASTELLANA NELLA FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI