Gas Sales Bluenergy, con Milano un trampolino di lancio verso gli scontri diretti

Un respiro profondo, come quello che precede un grande salto. È così che la Gas Sales Bluenergy si prepara a entrare nel periodo cruciale della stagione, un ciclo di partite in cui ogni punto può fare la differenza tra il ritorno in Europa (e poco più in alto il sogno scudetto) e l’amarezza del rimpianto.

Oggi, domenica 19 gennaio alle 17, l’Allianz Cloud si trasformerà nell’arena entro cui si svolgerà una battaglia chiave: al cospetto di Milano – con 100 Lupi Biancorossi al seguito sugli spalti – ha inizio l’avventura di Brizard e compagni in quella lunga serie di scontri diretti che testeranno ambizioni, gioco e solidità.

Dopo la sofferta vittoria su Padova, la Gas Sales è chiamata ad alzare l’asticella.

La squadra di Anastasi ha dimostrato carattere e profondità di rosa, ma contro un’avversaria in crescita come Milano servirà qualcosa di più. Consolidare il terzo posto, allontanare le inseguitrici e costruire slancio per i playoff: sarà questo il diktat da qui al termine della regular season, con Piacenza che non può più permettersi di ripetere il crollo del girone d’andata, quando – dopo la vittoria con Milano – incappò in una lunga striscia di sconfitte contro le rivali dirette. La sfida odierna rappresenta dunque l’ultimo test in vista di un periodo di fuoco. Dopo Milano e il turno di riposo per la Final Four di Coppa Italia arriveranno Civitanova (staccata di un solo punto, ma con una partita da recuperare), Trento, Verona e poco più in là anche Perugia. Il futuro della stagione parte da qui.

“Con Milano è sempre una partita difficile, giochiamo con una squadra in grande condizione e sicuramente dobbiamo aspettarci una partita molto diversa da quella dell’andata” ha dichiarato Anastasi alla vigilia. “Dovremo approcciarci alla gara in modo migliore rispetto a quanto visto con Padova, ne abbiamo parlato in settimana e sono certo che l’atteggiamento sarà ben diverso. Dobbiamo essere più costanti da qui in avanti per potere raggiungere un livello di gioco che ci permetta di mantenere l’attuale posizione in classifica”.

Se all’andata Piacenza trionfò con un secco 3-0, oggi si troverà davanti una squadra ben diversa. Dopo un avvio di stagione incerto, l’Allianz ha trovato la “quadra” e inanellato tre successi consecutivi tra Superlega e Champions League.

I lombardi arrivano galvanizzati, sospinti dal pubblico e dalla guida esperta di Roberto Piazza, un tecnico abituato alle partite che contano. In campo la compagine meneghina può contare su un mix esplosivo di esperienza e talento. Dalla leggenda Kaziyski al libero “pigliatutto” Damiano Catania, con il mosaico completato – tra gli altri – dal potente opposto Reggers, dal creativo Louati e dal regista dalle mani fatate Paolo Porro, il cui futuro potrebbe – secondo i rumors – tingersi il prossimo anno di biancorosso.

La buona notizia per Piacenza è che il gruppo è tornato al completo. Simon potrebbe offrire il suo contributo sottorete già dal primo minuto, mentre in banda giocheranno quasi sicuramente Mandiraci e Kovacevic. Per la casella di opposto sarà invece ballottaggio tra Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta. Piacenza ha tutto per farcela, tanto oggi quanto nell’immediato futuro.