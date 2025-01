Incroci imolesi per Bakery e Fiorenzuola, impegnate contro Andrea Costa e Virtus

Una trasferta che però non è una gita, nonostante la località turistica. Oggi, domenica 19 gennaio, alle 18 a Cervia (sede di gara vista la squalifica del PalaRuggi) la Bakery Basket Piacenza va a far visita all’Andrea Costa Imola nella ventiduesima giornata di serie B nazionale maschile (girone A). I biancorossi di coach Salvemini saliranno sul pullman in direzione A14 con voglia di riscatto dopo il bruciante ko infrasettimanale contro la Logiman Crema, in un match che metteva in palio punti pesanti per la seconda parte della classifica. Ancora una volta, come già accaduto nei mesi scorsi, Piacenza non è riuscita a centrare la terza vittoria consecutiva.

Due sconfitte brucianti da mettere alle spalle, cercando un riscatto contro un avversario di livello. L’overtime amaro contro l’Andrea Costa Imola e il ko di un solo punto contro la Fulgor Fidenza sono un bracere di motivazione per i Fiorenzuola Bees, di scena oggi alle 18 al PalaRuggi di Imola contro la Virtus. I gialloblù valdardesi allenati da Lorenzo Dalmonte (imolese) sono fermi a quota 10 punti in classifica, che valgono il terz’ultimo posto a braccetto con Saronno, davanti solamente al fanalino di coda Ragusa (6), mentre davanti di un gradino c’è la Logiman Crema (12). Dal canto suo, la Virtus Imola sta meglio: la Neupharma, infatti, fa parte del terzetto vicino alla metà classifica a quota 20 punti (il doppio dei Bees) in compagnia di Lumezzane e Agrigento. I romagnoli arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo il successo per 92-87 contro la Gemini Mestre. A guidare la Virtus c’è un tecnico molto conosciuto a Fiorenzuola come Gianluigi Galetti, essendo ex di turno. Lo stesso vale sul parquet con il capitano Federico Ricci, altra ex colonna gialloblù. In campo, contro Mestre a trascinare Imola ci ha pensato Vaulet (28 punti e 10 rimbalzi), supportato dai 20 del play-guardia italo-brasiliano Morina.