Piace-Fiorenzuola, un derby brutto con poche emozioni deciso dalla rete di Recino

In una partita di certo poco spettacolare, il Piacenza supera per 1-0 il Fiorenzuola al Garilli. Decisiva la rete di Recino alla fine di un primo tempo con rarissime emozioni. I biancorossi provano così ad uscire dalla lunga crisi in cui erano ripiombati dopo la sconfitta col Corticella, mentre i rossoneri non si consolano con una prestazione comunque solida (nonostante una squadra poco incisiva) per alcuni dei nuovi innesti e collezionano la decima sconfitta consecutiva.

il film della partita

Il Piacenza prova a partire forte e a mettere in difficoltà il Fiorenzuola (in maglia grigiorossa): la prima occasione è la punizione di Recino, respinta con difficoltà da Ghisleri, portiere del 2007 all’esordio. Gli ospiti alzano il baricentro e si fanno vedere con il tiro debole di Gavioli dal limite. In un primo tempo dai ritmi molto lenti e con poche occasioni, è ancora il Piace a cercare il vantaggio al 25’: Iob trova il cross dalla sinistra per D’Agostino, il tiro del fantasista è largo di poco.

Mentre Ciceri battibecca con il guardalinee appena dopo aver lanciato via la giacca in “stile Allegri”, è ancora Recino a provarci da calcio piazzato, ma stavolta Ghisleri salva bene in angolo. La terza occasione è però quella buona, per il bomber biancorosso: Ruiz recupera il pallone su Gavioli e, lanciato da D’Agostino, serve dentro Recino che si infila e gira in rete per l’1-0 al 44’.

Nella ripresa, prima occasione di casa con il colpo di testa di Mannucci largo di poco sull’angolo di D’Agostino. Lo stesso trequartista ha poi sfiorato il raddoppio sull’assist di Ruiz, respinto dal portiere. Dall’altra parte, il tiro di Carrozza, su passaggio del subentrato Lauciello, è murato da Somma. Il Fiorenzuola cerca di farsi avanti, anche con gli ingressi di Luciello, De Simone e Oboe, ma non arriva praticamente mai dalle parti di Franzini. Il tentativo più concreto con Parisi, che va ad un passo dal gol dell’ex con un destro insidioso da fuori.

Dopo il passaggio al 4-4-2 con il supporto di Casazza e Stefanoni dalla panchina, il Piacenza invece blinda la difesa con Zucchini e porta a casa la sesta vittoria del suo campionato che lo tiene sopra alla zona playout. Domenica 26 trasferta in casa del Lentigione reduce dal successo sul Sasso Marconi. Il Fiorenzuola, che invece resta ultimo a quota 12 punti, ospiterà il San Marino al Pavesi in un altro scontro salvezza.

Il tabellino

Piacenza (3-5-2): Franzini; Somma, Silva (42’ s.t. Zucchini), Mannucci; Napoletano, Santarpia, Palma (29’ s.t. Stefanoni), Iob, Ruiz (32’ s.t. Casazza); Recino (40’ s.t. Castelli), D’Agostino. All. Rossini. Panchina: Di Giorgio, Del Dotto, Sambou, Mantegazza, Dalcerri.

Fiorenzuola (4-3-3): Ghisleri; Bran (45’ s.t. Sementa), Ronchi, De Ponti, Parisi; Tringali (27’ s.t. Lauciello), Boscolo (34’ s.t. Oboe), Gavioli; Deiana (14’ s.t. De Simone), Cocuzza, Cocuzza. All. Ciceri. Panchina: Cabrini, Censi, Peretti, Niccolai, Rota.

Arbitro: De Stefanis di Udine.

Rete: 44’ p.t. Recino.

Note: ammoniti Napoletano, De Ponti, D’Agostino, Mannucci, Cocuzza, De Simone, Franzini. Recupero 1’-4’. Spettatori circa 1000.