Piacenza-Fiorenzuola, il derby della sopravvivenza dove è vietato sbagliare

Definirlo un derby tra squadre in crisi potrebbe persino essere riduttivo: Piacenza e Fiorenzuola si affrontano in uno scontro diretto cruciale per la salvezza. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, domenica 19 gennaio, allo stadio Garilli, con il fischio d’inizio previsto alle 14.30.

Sarà il settimo derby disputato negli ultimi dieci anni, una sfida che finora ha visto prevalere i biancorossi con tre vittorie, due pareggi e un solo successo per il Fiorenzuola. Per entrambe le squadre, un pareggio avrebbe poco valore, mentre una sconfitta potrebbe risultare davvero pesante, considerando la delicata situazione di classifica in cui si trovano.

Il Piacenza punta a uscire definitivamente dalla zona playout, ma le assenze a centrocampo continuano a rappresentare un problema. Mister Rossini sembra orientato verso un 3-4-1-2: Franzini tra i pali, protetto dal trio difensivo Del Dotto-Silva-Zucchini. In mediana ci sarà il debutto di Palma, affiancato da Santarpia, Napoletano e Ruiz sugli esterni, mentre D’Agostino agirà da trequartista dietro alla coppia d’attacco Recino-Castelli.

Ancora più critica la situazione del Fiorenzuola, che arriva alla sfida con nove sconfitte consecutive e l’ultimo posto in classifica. Ciceri proverà a invertire la rotta con un 4-3-3, affidandosi al nuovo portiere Kuqi, supportato da una linea difensiva composta da Parisi, Ronchi, De Ponti e Niccolai. A centrocampo Lauciello sarà il regista, affiancato da Tringali e Gavioli, mentre Censi e Carrozza agiranno sugli esterni, con Cocuzza schierato come unica punta.