Rugby Serie A Elite, Lyons a Roma contro la Lazio per una delicata sfida salvezza

Occhi puntati sulla città eterna, dove oggi – domenica 19 gennaio alle 14.30 – i Lyons scenderanno in campo al “Giulio Onesti” per sfidare la Lazio Rugby nell’ultima giornata di andata di Serie A Elite. Dopo due risultati utili consecutivi in campionato i bianconeri cercano una vittoria importante per allungare in classifica sulla formazione romana e allontanare lo spauracchio retrocessione.

In casa Lyons le ultime prestazioni hanno rasserenato gli animi, con tre risultati utili prima di natale che hanno smosso la classifica e dato fiducia ai bianconeri. Messa alle spalle la sconfitta patita in Coppa Italia dal Petrarca Padova, sceso a Piacenza in formazione titolare e deciso a difendere il fattore campo in vista della semifinale, i Leoni sono pronti alla sfida di Roma. Coach Bernardo Urdaneta ha presentato così la sfida: “La sfida sarà dura ed equilibrata: a discapito della classifica del campionato, la Lazio ha fatto delle ottime prestazioni in Coppa Italia, a testimonianza di una squadra con ottime potenzialità. Il fattore trasferta non è da sottovalutare, dobbiamo dimostrare di avere la maturità per superare anche queste insidie. I nostri avversari giocheranno con furore agonistico, perché sanno che per loro è una sfida decisiva. Noi dovremo essere bravi a pareggiare l’intensità e imporre il nostro piano di gioco. Non sarà facile, ma è da partite come questa che si misura la crescita di un gruppo”.