La Federciclismo ricorda Amedeo Tarantola: visita a Montereggio il 23 febbraio

Era uno dei primi obiettivi del nuovo Comitato provinciale della Federciclismo all’atto dell’elezione e dalle parole si è passati subito ai fatti. La “costola” piacentina della Fci guidata dal presidente Aldo Tamborlani organizza per il 23 febbraio una visita al cimitero di Montereggio di Mulazzo (Massa Carrara) in memoria di Amedeo Tarantola, indimenticato giornalista di “Libertà”, storica “penna” del ciclismo (e non solo) e anche per tanti anni al timone della Federciclismo piacentina.

Il ritrovo è fissato alle 11 al cimitero di Montereggio e l’iniziativa è aperta a tutti, anche chi volesse approfittare dell’occasione per raggiungere in bicicletta il caratteristico paese della Lunigiana (sono attesi in particolare i ragazzi tesserati per le società piacentine). Al termine è previsto un pranzo (prenotazioni entro il 15 febbraio scrivendo a [email protected]).