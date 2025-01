L’Assigeco lotta ma non basta, ennesima sconfitta contro la corazzata Fortitudo

Niente impresa per l’Assigeco Piacenza che non demerita ma che torna dalla trasferta in casa della Fortitudo Bologna con una sconfitta per 76-62 rimanendo, con soli 6 punti al suo attivo, in fondo alla graduatoria. Reduce da 6 ko consecutivi e ultimissima della classe, con soli 6 punti al suo attivo e a -6 dai playout, l’Assigeco era chiamata infatti all’impresa in casa della Fortitudo Bologna che, dopo l’arrivo di Attilio Caja, ha cambiato marcia ritornando prepotentemente in piena zona playoff.

I valori in campo si sono visti anche se ai ragazzi di Humberto Manzo va dato merito di aver lottato fino alla fine, senza tuttavia riuscire mai a mettere in discussione il successo dei felsinei (nemmeno quando si sono portati a -6 all’inizio del terzo quarto) che hanno sempre controllato il match.

FORTITUDO BOLOGNA 72 ASSIGECO PIACENZA 62

(21-13, 42-29, 58-47)

FORTITUDO BOLOGNA: Freeman 13, Fantinelli 9, Mian 10, Bolpin 14, Battistini, Aradori 12, Panni 3, Cusin 4, Vencato 7, Ferrucci, Thomas. Coach: Attilio Caja

ASSIGECO PIACENZA: Filoni 9, Bartoli 14, Serpilli 19, Marks 8, D’Almeida 1, Ciocca, Querci, Fiorillo, Bonacini 6, Suljanovic, Gajic, Gilmore 5. Coach: Humberto Manzo