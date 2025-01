Nuoto pinnato, avvio di 2025 col botto per la Calypso: 32 medaglie a Camaiore

Il 2025 inizia alla grande per la Calypso Piacenza, he conquista ben 32 medaglie in quel di Camaiore. La società piacentina ha preso parte al trofeo “Dario D’Alessandro” che ha avuto grandi numeri di partecipazione con 14 società accreditate e in acqua tanti forti atleti del panorama italiano: 16 gli atleti portati dalla Calypso, di cui 4 master che si sono distinti facendo registrare crono importanti conquistando 32 medaglie (16 oro, 8 argento e 8 bronzo) e fatto crollare ben 32 personali.

Podi ottenuti da: Alessandro Vedovelli oro nei 400 e bronzo nei 100 pinne CMAS assoluti, Enrico Zangrandi argento nei 50 pinne CMAS assoluti, Francesca Sala argento nei 50 monopinna CMAS assoluti, Matilde Basiola bronzo nei 50 apnea 2° cat., Bice Cavallini argento nei 50 monopinna 2° cat. E nei 100 velosub CMAS assoluti, Ilias Boutchich bronzo nei 50 apnea 2° cat., Samuele Fantoni oro nei 50 e bronzo nei 100 monopinna e oro nei 50 apnea 2° cat., Andrea Capellini oro nei 100 e 200 monopinna e argento nei 50 2° cat., Matilde Grana oro nei 50 apnea, 50 e 100 monopinna 3° cat., Christel Chiapponi oro nei 400 e argento nei 200 pinne 2° cat., Pietro Zanelli oro nei 50, 100 e 400 monopinna 1° cat. Cesare Risoli, pur non salendo sul podio ha fatto registrare ottime prestazioni con il personale sui 50 pinne 2° cat. Alla manifestazione hanno partecipato anche i master, i piacentini si sono distinti con ottime prestazioni ed hanno conquistato medaglie: Fabio Barilati m55 bronzo nei 50 e 100 pinne, Andrea Miccichè m25 bronzo nei 50 pinne, oro nei 200 pinne e 50 apnea, Stefano Bazzani m55 oro nei 50, 100 e 200 pinne, Antonio Davini m55 argento nei 50 e 200 pinne e bronzo nei 50 apnea. Nella classifica a squadre la Calypso si è così classificata al 4° posto a pochissimi punti dal terzo gradino del podio.