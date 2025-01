Stasera a Zona Calcio si rigioca Piace-Fiorenzuola, ospiti Parisi e Lischetti

L’eco del derby Piacenza-Fiorenzuola, deciso a favore dei biancorossi dal gol di Recino, sarà il piatto forte della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Una gara tutt’altro che spettacolare, che consente al Piacenza di allontanarsi dalla zona play out e che inchioda i rossoneri all’ultimo posto del girone D di Serie D. Ospiti in studio allo Spazio Rotative, il difensore del Fiorenzuola Tino Parisi e il preparatore atletico dei biancorossi Pablo Lischetti.

Nella parte dedicata al calcio dilettanti, in primo piano lo splendido momento del Nibbiano in Eccellenza e della Bobbiese in Promozione. Immagini, gol e commenti da tutte le categorie che sono scese in campo ieri, con le piacentine protagoniste.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.