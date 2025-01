A Zona Sport focus sul rugby piacentino: “Lyons e Piacenza vicini ai loro obiettivi”

Nell’ultima puntata di Zona Sport, in onda su Telelibertà, riflettori puntati sul rugby piacentino con due protagonisti in campo: Jacopo Salvetti, seconda linea dei Lyons Rugby e Giacomo Biffi, estremo/apertura del Piacenza Rugby. I due atleti hanno raccontato i momenti salienti delle loro squadre e condiviso obiettivi, speranze e prospettive future.

“I Lyons ci sono”

Salvetti ha sottolineato l’importanza della vittoria in rimonta ottenuta dai Lyons contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato. “Questo successo è un tassello fondamentale nella corsa verso la salvezza. Abbiamo allungato proprio sui nostri avversari diretti in classifica, conquistando il terzo risultato utile consecutivo. Il nostro vero campionato è iniziato da poco, dopo un calendario iniziale davvero difficile”.

Il giocatore ha evidenziato anche i cambiamenti all’interno della squadra: “Con 19 nuovi giocatori era inevitabile dover aspettare un periodo di assestamento. Ora, però, i Lyons stanno rispondendo e ci auguriamo di strappare qualche punto anche contro le squadre più forti per raggiungere il nostro obiettivo stagionale”.

“Non abbiamo sfigurato contro la capolista”

Sul fronte Piacenza Rugby, Biffi ha analizzato la sconfitta di misura contro la capolista Calvisano: “Nonostante la loro forza, siamo riusciti a segnare due mete proprio come loro. A fare la differenza sono stati i dettagli, che alla fine hanno premiato i nostri avversari. Non abbiamo sfigurato, anzi, ma i tre infortuni subiti non ci hanno aiutato”.

Guardando avanti, Biffi si è concentrato sull’importante sfida contro l’Amatori Union Milano, allenata dall’ex tecnico biancorosso Grangetto: “Sarà dura, ma è uno scontro diretto e possiamo farcela. La salvezza? Dire che fosse il nostro unico obiettivo è stata una frase di circostanza. Sapevamo di poter fare molto di più e vogliamo divertirci portando a termine questa missione”.

Tra sport e futuro professionale

Nonostante gli impegni nel rugby di alto livello, sia Salvetti che Biffi stanno costruendo con determinazione il proprio futuro al di fuori del campo. Salvetti ha conseguito una laurea magistrale in Scienze motorie e sta già muovendo i primi passi come allenatore: “Sono nello staff tecnico dell’Under 18 dei Lyons e in futuro vorrei guidare una prima squadra”. Biffi, invece, lavora a tempo pieno nel settore informatico, riuscendo a conciliare professione e sport.