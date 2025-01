Atletica Piacenza, un super weekend: i biancorossi dominano nei vari meeting

L’Atletica Piacenza continua a mietere successi. Il weekend del 18 e 19 gennaio è stato particolarmente ricco di soddisfazioni per i colori biancorossi, impegnati in diverse competizioni.

Ai Campionati Regionali indoor Allievi e Juniores, tenutisi tra Parma e Modena, gli atleti piacentini hanno brillato. Ilaria Ricchetti ha conquistato un ottimo terzo posto nel salto con l’asta Juniores donne, superando l’asticella a 2,60 metri. Nel salto triplo, Bryan Cattabriga ha ottenuto un brillante bronzo con un personale di 12,99 metri.

Al quinto posto si è classificata Dorothee Tine con 10,17 metri, seguita da Beatrice Marzolini sesta con 9,22 metri nel salto triplo Allieve. Chiara Sverzellati ha raggiunto la finale dei 60 metri, correndo in 8”01 in batteria e 8”00 in finale. A seguire, Zoe Goffredi ha stabilito il suo personale con 8”40.

Nel frattempo, a Parma si è svolto il Meeting Indoor Assoluti. Mattia Favari ha confermato il suo ottimo momento di forma sui 50 metri. Dopo aver corso in 5”96 in batteria, ha dominato la finale con un personale di 5”88. Favari aveva già ottenuto il minimo per i Campionati italiani Promesse sui 60 metri la settimana precedente.

Anche la squadra Ragazzi ha dato il suo eccellente contributo. Alla prima fase del Campionato di Società di corsa campestre a Cesena, il team composto da Milo Perotti, Francesco Morsia, Edoardo Millione, Giovanni Morsia e Francesco Campanelli si è classificato al secondo posto della classifica regionale nella gara dei 1,5 km.

Buone prestazioni anche per Giovanni Palpi sui 3 km Cadetti e Paolo Boledi sui 4km Allievi.

Questi risultati confermano l’ottimo lavoro svolto dall’Atletica Piacenza e fanno ben sperare per il prossimo futuro, a cominciare dagli ormai imminenti Campionati italiani di categoria.