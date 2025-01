Rugby e braccio di ferro in primo piano a Zona Sport: appuntamento alle 21

Come ogni martedì torna questa sera alle 21 l’appuntamento con Zona Sport, la trasmissione sportiva di Telelibertà che porta sul piccolo schermo le storie, i risultati e le emozioni degli atleti e delle squadre piacentine.

Nella prima parte riflettori puntati sul mondo del rugby, con un focus sui due club piacentini. In studio Jacopo Salvetti, seconda linea e vicecapitano dei Lyons che racconterà la splendida vittoria in rimonta dei bianconeri nello scontro diretto in trasferta contro la Lazio. Insieme a lui ci sarà anche Giacomo Biffi, estremo/apertura del Piacenza Rugby che parlerà della sconfitta dei biancorossi contro Calvisano, un match molto equilibrato che ha visto i piacentini lottare fino all’ultimo, ma uscire sconfitti di misura.

La seconda parte del programma sarà invece dedicata al braccio di ferro agonistico. Nello studio del conduttore Marcello Tassi ci sarà Pierluigi Sergi, giovane e promettente atleta piacentino che, in soli sette mesi di preparazione, è riuscito a conquistare il terzo posto al Campionato Italiano internazionale, battendo atleti professionisti.

Tutte le puntate di Zona Sport sono disponibili nella sezione On Demand su www.liberta.it.