Sport e giovani, al via le competizioni scolastiche: “Numeri in aumento”

“Un’opportunità unica per crescere insieme, unire le forze e valorizzare le eccellenze.

E quest’anno, ancora di più, le scuole di Piacenza e provincia hanno risposto con entusiasmo e voglia di partecipare.”

Queste le parole di Fiorenzo Zani, responsabile del settore educazione fisica dell’Ufficio scolastico, che ha aperto la presentazione (avvenuta stamattina, 21 gennaio, in Municipio) del nuovo calendario delle competizioni sportive scolastiche.

Con l’adesione di ben 31 scuole – tra medie e superiori – la manifestazione di quest’anno vedrà un notevole aumento dei numeri, con un incremento significativo di studenti coinvolti rispetto ai 2.300 dell’edizione precedente. Un traguardo che testimonia non solo l’interesse crescente per lo sport tra i giovani, ma anche la volontà di trasformare l’attività fisica in un valore educativo imprescindibile.

si parte giovedÌ con la corsa campestre

“Quest’anno il nostro impegno è stato ancora maggiore, grazie alla collaborazione con il Liceo Sportivo Respighi, il Liceo San Benedetto e l’Istituto Ranieri Marcora, che ci ha messo a disposizione il suo campo,” ha sottolineato Zani. “Le gare sono possibili anche grazie al fondamentale apporto dei giudici-studenti, che rendono possibile la realizzazione delle competizioni. La partenza sarà giovedì 23 gennaio con la corsa campestre al Campus Dordoni, dove si sfideranno 450 ragazzi delle scuole medie.

Poi, nel mese di febbraio, sarà il turno della pallavolo, con tre gironi che coinvolgeranno le scuole di Val d’Arda, Val Tidone e della città di Piacenza”.

le altre discipline

A marzo e aprile, gli studenti si confronteranno in una serie di discipline, dall’orienteering all’atletica su pista, dal basket al badminton, dal tennistavolo al rugby flag.

Inoltre, come ogni anno, i Campionati Regionali si terranno nei primi 15 giorni di maggio a Cesenatico e vedranno sfidarsi le scuole vincitrici delle competizioni provinciali.

“rispetto e inclusione”

La presentazione di stamattina è stata anche l’occasione per sottolineare l’importanza di queste competizioni come strumento di crescita per i ragazzi, non solo dal punto di vista fisico, ma anche culturale e sociale. A confermarlo l’Assessore allo Sport del Comune di Piacenza, Mario Dadati, che ha dichiarato: “Lo sport scolastico è un momento esperienziale collettivo che forma l’identità sia individuale che collettiva di ogni scuola. Trasferire valori come il rispetto, il fair play e la cooperazione è un modo per affrontare la quotidianità. Le competizioni scolastiche sono luoghi inclusivi, dove la partecipazione è aperta a tutti, anche a chi ha disabilità. In un periodo in cui l’accesso allo sport è sempre più difficile per le fasce più povere della popolazione, è importante che le istituzioni come la nostra siano a fianco delle scuole per promuovere uno stile di vita attivo, come sancito dalla nostra Costituzione.”

“responsabilitÀ e cooperazione”

Sul medesimo tono è intervenuto Andrea Grossi, provveditore dell’Ufficio scolastico di Parma e Piacenza: “Il corpo è una dimensione fondamentale nella crescita dei giovani. Spesso il disagio giovanile è legato anche a una difficoltà nel vivere il proprio corpo in relazione al movimento. Le competizioni sportive scolastiche sono un’opportunità per riconciliarsi con il proprio corpo, sviluppando al contempo valori come il rispetto, la responsabilità, la cooperazione e la capacità di affrontare l’insuccesso. Sono esperienze che arricchiscono il percorso formativo dei nostri ragazzi”.

otto federazioni coinvolte

L’importanza del legame tra sport e scuola è stata anche ribadita dal delegato provinciale del Coni, Robert Gionelli: “Lo sport è fondamentale per la crescita dei giovani e queste competizioni scolastiche ne sono una dimostrazione concreta. Quest’anno vediamo numeri in aumento, segno che le collaborazioni tra il mondo dello sport e quello scolastico stanno funzionando. Ringrazio le otto Federazioni che hanno collaborato quest’anno e auspico che altre si uniscano in futuro.”

Il calendario delle competizioni scolastiche di quest’anno è, dunque, un’importante opportunità per i giovani, un’occasione per vivere insieme momenti di crescita, divertimento e sano spirito competitivo, in un contesto che valorizza l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti. Infine, ha concluso Zani: “Lo sport è cultura del benessere, è uno strumento fondamentale per formare giovani responsabili e consapevoli”.

il calendario completo

Sono 31 le scuole partecipanti tra città e provincia, secondarie di 1° e 2° grado, per un intenso programma che si articolerà tra numerose discipline e vedrà la partenza giovedì 23 gennaio al Campus Dordoni, tra le 9.45 e le 12.30 circa, con la corsa campestre che impegnerà 450 studenti tra medie inferiori e superiori. Si proseguirà in febbraio con i tornei di pallavolo categoria Cadetti maschili e femminili (2° e 3° media) – per cui la nutrita adesione registrata ha richiesto l’organizzazione di tre gironi tra Val d’Arda, Val Tidone e area cittadina – proseguendo poi in marzo con il basket 3×3, con allieve e allievi (primi tre anni delle superiori) per il volley, nonché con il calcio dai cadetti agli allievi, sino agli juniores (4° e 5° superiore) e il badminton.

Ancora da definire le date, ma in aprile sarà la volta di tennis tavolo e flag rugby (senza contatto fisico ma con le “bandierine” da sottrarre all’avversario), l’atletica su pista il 15 e 16, 29 e 30 aprile.

Nei primi giorni di maggio appuntamento con le competizioni regionali a Cesenatico, mentre a livello provinciale si proseguirà, nella seconda metà del mese, con le finalissime per le diverse discipline.

le realtÀ coinvolte

Anche la sindaca Katia Tarasconi ha voluto portare brevemente il proprio saluto al termine dell’incontro, cui sono intervenuti, accanto all’assessore allo Sport Mario Dadati, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per le province di Parma e Piacenza Andrea Grossi, il responsabile dell’UST per i Servizi di Educazione Fisica Fiorenzo Zani, il delegato provinciale del Coni Robert Gionelli e i rappresentanti di alcune tra le numerose coinvolte: Alessandro Arata per la Federazione dei Medici Sportivi, le dirigenti scolastiche Elisabetta Ghiretti (Liceo Respighi) e Monica Ferri (Liceo Colombini), Elisabetta Dordoni per Sport e Salute, Cesare Lucca per la Fipav, il coordinatore tecnico del Coni Pietro Peveri e Paolo Michelotti per la Federazione Canottaggio.